Певица KOLA об участии в российской "Новой волне": "Мне стыдно и я жалею об этом"

В интервью программе "Жизнь известных людей" певица KOLA поделилась впечатлениями от участия в отборе на "Евровидение-2017" и сожалеет ли об участии в "Новой волне".

Певица Настя Прудиус, известная как KOLA, дала интервью инфотейнмент-шоу о жизни известных личностей "Жизнь известных людей".

Настя поделилась, что чувствовала во время отбора на "Евровидение-2017" и призналась, что сожалеет об участии в российском концерте "Новая волна".

Придиус хотела бы навсегда стереть из памяти поездку на "Новую волну" в 2016 году, организаторами которой, как известно, являются россияне.

"Мне казалось, что это моя детская мечта. Я еду свою страну представлять. Сегодня мне стыдно и я сожалею об этом", – призналась певица.

KOLA: история жизни, неудачный концерт на Евровидении и немного о личном

Также KOLA была на Нацотборе "Евровидения-2017". Но дальше полуфинала не прошла — получила от зрителей и судей всего три балла. Это выступление певица считает едва ли не самым плохим в карьере.

"Испугалась, спела очень плохо. Это опыт. И эти волосы, это было что-то страшное. Я тогда все делала сама, я сама себя одевала. Мы пошли подстриглись под "Евровидение" как раз, просто ужасно, просто вообще не мое".

Зрители знают Настю по шоу "Голос країни". Настя Прудиус признается, что на музыкальном проекте ей было не легко. Потому что она и за выступления переживала, и с тренером Потапом спорила:

"Когда я шла с шоу, я подошла к Леше и сказала: "Ты меня недооценил, ты меня выгнал". Но потом все было уже хорошо. Мы сейчас, когда виделись на "Доброго вечора, ми з України", обнимались, и он сказал, что я молодец", — поделилась KOLA.

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