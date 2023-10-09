Певица KOLA, оказавшаяся в Израиле в эпицентре боевых действий, ответила, где находится

Исполнительница вышла на связь и рассказала, удалось ли ей выехать.

Известная украинская певица Настя Придиус, более известная как KOLA, вышла на связь с поклонниками.

Исполнительница, оказавшаяся в эпицентре боевых действий в Израиле, рассказала в Instagram-stories, где находится. К слову, артистка не могла выехать из охваченной войной страны, ведь ее рейс был отменен.

Однако счастливая KOLA поделилась, что ей удалось найти билет в Прагу. Поэтому исполнительница отправилась из Израиля в Чехию, а уже оттуда в польскую столицу Варшаву

"Мы нашли билет в Прагу! Ура! Оттуда я поеду в Варшаву! За визой", — поделилась певица с поклонниками.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

Отметим, когда 7 октября палестинская боевая группировка ХАМАС атаковала Израиль, KOLA оказалась в эпицентре боевых действий. Испуганная артистка публиковала видео с бомбоубежища. Певица была в шоке, сколько ракет летит из сектора Газы на Израиль. Выехать из страны артистка не могла, ведь ее рейс был отменен.

Не только KOLA оказалась в такой ситуации. Американский певец Бруно Марс тоже был в Израиле, ведь должен был отыграть концерт 7 октября. Выступление исполнителя было отменено, а он сам прекратил выходить на связь. Недавно стало известно, где находится Бруно Марс и удалось ли ему уехать из страны.

Читайте также: