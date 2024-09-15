Певица KOLA похвасталась подарками от мужа за более 40 тыс. грн: "Стыдилась это носить"

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, показала подарки от своего мужа Вячеслава, который уже длительное время проживает в Израиле.

Так, исполнительницу прямо на улице застал известный блогер Николас Карма, который расспрашивает о стоимости лука прохожих и звезд. KOLA стала одной из гостей и рассказала о стоимости своей повседневной одежды. Звезда призналась, что в целом на весь свой образ потратила около 8 тыс. грн.

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

В то же время блогер расспросил Анастасию еще и об украшениях и сумке. Певица рассекретила, что это дорогие подарки от ее мужа. По словам KOLA, долгое время она не носила эти вещи через их стоимость, но потом перестала скрывать, ведь уважает своего возлюбленного.

"Очень классные шкары, где-то за 3 тыс. грн. Это джинсы за 5400 грн. Пиджак мне подарили. Сумка – 1 тыс. долл., подарил муж. Это также подарки моего мужа – предложение и обручальное. Я очень стеснялась это носить. Но сегодня я понимаю, что мне подарил это мой любимый муж", — сказала артистка.

KOLA показала подарки мужа / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA показала подарки мужа / Фото: instagram.com/kola__official

Напомним, недавно певица Оля Полякова также попала в объектив к блогеру Николасу Карме и призналась, какой подарок сделал ей муж за более 700 тыс. грн.

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