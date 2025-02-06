Певица KOLA показалась в объятиях своего старшего на 13 лет мужа, которого перестала скрывать

Украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, порадовала романтическим контентом со своим мужем-иностранцем Вячеславом.

Артистка вместе с возлюбленным находится на отдыхе за границей. Обычно исполнительница тщательно скрывает избранника, который старше ее на 13 лет. Однако в этот раз звезда сделала исключение. В частности, KOLA опубликовала в Instagram романтический ролик с Вячеславом, который дополнила своей песней "Цілуй".

На видео певица продемонстрировала, как проходит их отпуск вдвоем. На отдыхе KOLA и Вячеслав наслаждаются совместной компанией. Парочка обнимается и дарит друг другу сладкие поцелуи.

"Благодарна моему мужу за юмор, любовь, терпение и поцелуи", — поделилась знаменитость.

Певица KOLA на романтическом видео засветила своего старшего на 13 лет мужа

Личная жизнь KOLA – что известно

Певица не из тех, кто охотно рассказывает о своей личной жизни. Однако некоторые факты все же известны. В частности, с Вячеславом артистка познакомилась летом 2022 года на благотворительном мероприятии, где она выступала. Уже в 2023 году влюбленные узаконили свои отношения в Париже. Лицо избранника знаменитость пока что не показывает.

Тем не менее, известно, что у мужа KOLA украинские корни, однако он уже много лет проживает в Израиле. У Вячеслава есть два сына от предыдущих отношений. Певица говорит, что нашла с детьми общий язык.

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