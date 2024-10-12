Певица KOLA призналась, почему скрывает своего мужа-иностранца и кем он работает: "Другой человек"

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, рассекретила подробности своей личной жизни.

Так, исполнительница неоднократно говорила, что ее муж Вячеслав уже долгое время проживает в Израиле, где и работает. В частности, на своей пресс-конференции с фанами KOLA раскрыла, что ее возлюбленный медик и имеет собственный бизнес.

"Он занимается медициной. Взрослый мужчиа, имеет свой бизнес. Он всегда рядом и поддерживает, радуется за меня. И этого достаточно", — рассказала певица на встрече с фанами, фрагмент которой опубликовал "Фокус".

По словам Анастасии, ее избранник полностью поддерживает ее творчество и вдохновляется им. Более того, Вячеслав с мамой KOLA уже направляется в столицу Украины, где вскоре у исполнительницы состоится большой концерт. Несмотря на все, бизнесмен предпочитает оставаться непубличным. В свою очередь, KOLA уважает такое решение Вячеслава, поэтому сделала публичное заявление. Она попросила не публиковать фото или видео ее возлюбленного в Сети и уважать ее личное пространство.

KOLA с мужем

"Да, муж будет на концерте. Он едет ко мне с моей мамой из Бильбао. Это не тайна, просто он непубличный человек. Ему это не нужно. Он другой человек. Он все принимает, любит то, чем я занимаюсь. Ему все нравится, я его этим вдохновляю. Но ему не нужно, чтобы его видели или фотографировали. Надеюсь, что у нас правильные люди и они не будут создавать мне дискомфорт, не будут снимать его его на моем концерте. Я бы этого очень хотела, потому что это будет уважение ко мне и моей личной жизни", — добавила KOLA.

Напомним, недавно солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко впервые показала своего мужа, которого скрывала от публики, на их свадьбе.

Читайте также: