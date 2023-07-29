Певица KOLA тронула Сеть эмоциональной песней о любви: "Пронзает душу"

Украинская певица KOLA покорила Сеть премьерой своей новой песни "Під крилом".

Эмоциональный трек о любви исполнительница представила на своем YouTube канале. Вместе с песней также вышел клип, который KOLA сняла на берегу моря.

"Эта песня о тех невероятных чувствах, которые тебя охватывают, когда обнимает твой любимый человек. Кажется, что вот здесь и сейчас, в этот момент все хорошо, спокойно и можно не беспокоиться, вообще все тревоги отступают, а душу наполняет гармония, ведь ты под тем же "крылом" любимого Очень важно иметь в жизни человека, который тебя всегда поддержит, спасет от страхов и придаст сил. ", – рассказала певица.

Поклонникам новый трек артистки показался очень проницательным и чувственным: "До глубины души", "Очень нравится эта песня", "Пронзает душу", "Как красиво и лирично".

Ранее KOLA признавалась, что все песни отражают происходящее в ее жизни. В комментарии ТСН.ua певица рассказала о личном и ответила, свободно ли ее сердце.

Читайте также: