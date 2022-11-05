Певица Lama нарушила комендантский час для съемок клипа на новую песню "Сильні люди"

Украинская певица Lama представила новую видеоработу "Сильні люди", которую она посвятила украинскому народу и Вооруженным силам Украины.

Режиссером клипа артистки стал Виктор Скуратовский, воплотивший на съемочной площадке главную идею композиции – синергию украинского народа и армии Украины.

Lama

В общем, съемка видеоработы проходила в Ивано-Франковске. Процесс настолько затянулся, что артистке пришлось даже нарушить комендантский час, который был введен в начале полномасштабной войны.

"Съемки клипа проходили в Украине, в моем родном городе Ивано-Франковске. Съемочный процесс длился почти сутки. Часть материала со мной и военными пришлось снимать до поздней ночи. Поскольку в стране война и введен комендантский час, нам согласилась помочь полиция города и области. Правоохранители патрулировали съемочную площадку почти до утра, кстати, их мы также запечатлели в клипе. После завершения съемок, на утро, через блокпосты, они сопровождали меня домой, еще помню, в моем дворе почему-то светили уличные фонари, при том что освещение по всему Франковску в это время выключали…", — поделилась Lama, передает пресс-служба певицы специально для ТСН.ua.

Уникальностью видеоработы "Сильні люди" ее участники: военные, полицейские, спасатели, врачи, волонтеры, гражданские, дети — все, кто выполняют свою сверхважную миссию и мотивируют украинцев на пути к победе.

Lama с медиками и военными

"Мое видение и идея клипа полностью совпали с режиссерскими. К съемкам мы пригласили не профессиональных актеров, а настоящих героев этой войны, "Сильных людей", во всех смыслах этого слова. Именно они вдохновили меня написать такую мотивирующую песню и победную. В клипе вы увидите дорогу жизни, главным направлением которой является наше будущее — дети, ведь для этого будущего объединилась вся страна. Наблюдая за съемочным процессом я испытывала огромную гордость за каждого, кто сверхгероически защищает нас и нашу свободу. Мы, украинцы, непобедимы тем, что спаяны воедино. Идем к миру и победе вместе, нас не одолеть и никому не уничтожить, потому что наш народ ведет свободолюбие, а не безволие", — добавила артистка.

Lama с военными

Отметим, что Lama с первых дней полномасштабной войны активно занимается волонтерством. За это время артистка организовала многочисленные собрания и концерты, начала сотрудничать со многими благотворительными фондами. Lama уже передала на нужды ВСУ скорые помощи, дроны, тепловизоры, рации и аккумуляторы к ним, турникеты, множество медикаментов и прочее. Сейчас артистка принимает участие в социальной инициативе "Купи мне дом", где помогает семьям, жилье которых уничтожили российские оккупанты. Также исполнительница в начале декабря отправится в концертный тур по Украине в поддержку ВСУ.

Читайте также: