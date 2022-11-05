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Певица Lama нарушила комендантский час для съемок клипа на новую песню "Сильні люди"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
489
Время на прочтение
3 мин
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Певица Lama нарушила комендантский час для съемок клипа на новую песню "Сильні люди"

Lama

Исполнительница порадовала поклонников новинкой.

Украинская певица Lama представила новую видеоработу "Сильні люди", которую она посвятила украинскому народу и Вооруженным силам Украины.

Режиссером клипа артистки стал Виктор Скуратовский, воплотивший на съемочной площадке главную идею композиции – синергию украинского народа и армии Украины.

Lama / ©
Lama

В общем, съемка видеоработы проходила в Ивано-Франковске. Процесс настолько затянулся, что артистке пришлось даже нарушить комендантский час, который был введен в начале полномасштабной войны.

"Съемки клипа проходили в Украине, в моем родном городе Ивано-Франковске. Съемочный процесс длился почти сутки. Часть материала со мной и военными пришлось снимать до поздней ночи. Поскольку в стране война и введен комендантский час, нам согласилась помочь полиция города и области. Правоохранители патрулировали съемочную площадку почти до утра, кстати, их мы также запечатлели в клипе. После завершения съемок, на утро, через блокпосты, они сопровождали меня домой, еще помню, в моем дворе почему-то светили уличные фонари, при том что освещение по всему Франковску в это время выключали…", — поделилась Lama, передает пресс-служба певицы специально для ТСН.ua.

Уникальностью видеоработы "Сильні люди" ее участники: военные, полицейские, спасатели, врачи, волонтеры, гражданские, дети — все, кто выполняют свою сверхважную миссию и мотивируют украинцев на пути к победе.

Lama с медиками и военными / ©
Lama с медиками и военными

"Мое видение и идея клипа полностью совпали с режиссерскими. К съемкам мы пригласили не профессиональных актеров, а настоящих героев этой войны, "Сильных людей", во всех смыслах этого слова. Именно они вдохновили меня написать такую мотивирующую песню и победную. В клипе вы увидите дорогу жизни, главным направлением которой является наше будущее — дети, ведь для этого будущего объединилась вся страна. Наблюдая за съемочным процессом я испытывала огромную гордость за каждого, кто сверхгероически защищает нас и нашу свободу. Мы, украинцы, непобедимы тем, что спаяны воедино. Идем к миру и победе вместе, нас не одолеть и никому не уничтожить, потому что наш народ ведет свободолюбие, а не безволие", — добавила артистка.

Lama с военными / ©
Lama с военными

Отметим, что Lama с первых дней полномасштабной войны активно занимается волонтерством. За это время артистка организовала многочисленные собрания и концерты, начала сотрудничать со многими благотворительными фондами. Lama уже передала на нужды ВСУ скорые помощи, дроны, тепловизоры, рации и аккумуляторы к ним, турникеты, множество медикаментов и прочее. Сейчас артистка принимает участие в социальной инициативе "Купи мне дом", где помогает семьям, жилье которых уничтожили российские оккупанты. Также исполнительница в начале декабря отправится в концертный тур по Украине в поддержку ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
489
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