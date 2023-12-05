Певица Lama назвала последние слова своего покойного отца и поделилась деталями болезненной потери

Артистка заверила, что в ее окружении есть человек очень похожий на отца.

Украинская звезда 2000-х, певица Наталья Деньков, известная как Lama, откровенно рассказала о самой болезненной за последние 10 лет потере отца.

Так, в 2012 году у Натальи произошло горе – умер ее отец. По словам артистки, это выбило из колеи на несколько лет, и она углубилась в духовный мир. Впрочем, исполнительница призналась, что до сих пор не может отпустить самого близкого человека. И добавила, что очень скучает по его особой поддержке и юмору.

"Я вроде и отпустила, но все же не хватает отца. Не хватает как папы. Потому что я вроде и самостоятельная, у меня есть сильный муж, друзья… Но папа есть папа. Больше всего запомнился юмор. Он очень смешные анекдоты рассказывал", – поделилась признанием Lama Славе Демину.

Также Деньков вспомнила последние слова отца. Напоследок он выразил дочери свою искреннюю любовь.

Певица Lama

"Сказал: "Я тебя люблю". Кстати, когда он в первое время приходил в моих вещих снах, то я слышала эти слова", – добавила певица.

Во время рассказа о близком человеке Наталья рассказала и о своем друге-военном. Ведь именно в нем она нашла черты отца.

Певица Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Мой друг-военный очень напоминает мне моего папу. И возможно, что я так анализирую, это мне и нравится. Он напоминает мне отца своей силой: "Давай, Наталья, делай, не останавливайся". Вдохновил меня на песню. Будто такой пощечины мне дал. Потому что война и мне не до написания было", – откровенно рассказала артистка.

Напомним, недавно певица Lama шокировала новостью о браке в 18 лет. Также стало известно, есть ли у артистки штамп в паспорте с ее новым избранником Романом, с которым она уже долгое время находится в отношениях.

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