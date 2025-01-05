Певица Lama отказалась иметь детей из-за страха: как на это реагирует ее младший на 18 лет избранник

Украинская певица Наталья Дpеньков, известная как Lama, объяснила свой подход к материнству.

Так, 49-летняя Наталья призналась, что не планирует рожать детей. Ведь ее полностью удовлетворяют домашние любимцы и жизнь с возлюбленным. Более того, певица говорит, что только сейчас научилась быть в гармонии с собой. О своей позиции звезда почти сразу сказала младшему на 18 лет избраннику Роману. Lama со смехом вспоминает, как еще в начале отношений он не разделял таких взглядов, но впоследствии перешел на ее сторону. Теперь пара наслаждается исключительно своей жизнью.

"У него абсолютно такая же позиция. Это все совпало. Но в начале, когда приходит химия, играют флюиды, то в такие моменты он говорил, что он хочет детей. Но именно в тот период. Потом мы начали говорить. И он говорит: "Ты знаешь, я тоже не хочу детей. Зачем они нам?" Это наш выбор. Мы понимаем, что нам достаточно наших собачек. А дети – очень большая ответственность. Это тоже работа. Надо быть профессионалом, настоящей мамой, чтобы воспитать ребенка, отказаться в какой-то степени от себя. А я понимаю, что я только научилась жить и кайфовать. Я не готова отказываться от себя", — призналась Lama в интервью "Люкс ФМ".

Lama с избранником / Фото: instagram.com/lamaukraine

В то же время артистка объяснила, что не будет прерывать беременность, если вдруг она наступит. И добавила, что ее страх родов и вероятности умереть во время них все равно очень велик. Именно поэтому она не решается рожать ребенка.

"Думаю, что я бы не останавливала (беременность – прим. ред.) и не убивала. Возможно, если бы только были какие-то показания. Это ведь возраст, когда не так просто. А еще, почему я не хотела быть мамой, потому что я боялась процесса родов", — объяснила исполнительница.

Напомним, недавно Lama раскрыла свой секрет молодости в 49 лет и каких правил для этого следует. Помимо этого, певица назвала сумму своих процедур.

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