Певица Lama показалась с младшим на 18 лет возлюбленным и рассекретила, чем он занимается

Артистка уже более семи лет встречается со своим избранником.

Украинская певица Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, не является любительницей того, чтобы делиться в Сети семейным контентом.

Однако по случаю важного праздника, а именно Международного дня семьи, артистка сделала исключение. В частности, Lama впервые за длительное время поделилась фото со своим возлюбленным, который младше ее на 18 лет. Певица отметила, что семья – это самая важная для нее ценность.

"Самая большая ценность моей жизни — семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь — это святилище, которое питает и поддерживает меня", — отметила артистка .

Певица Lama с бойфрендом / Фото: instagram.com/lamaukraine

Кроме того, Lama раскрыла секрет идеальных отношений. Пара вместе уже более семи лет. Их чувства друг к другу с каждым годом крепнут. Как объяснила Lama, у них бойфрендом есть духовная связь. В частности, пара мыслит одинаково, имеет общие интересы и мечты.

"Наши ежедневные ритуалы являются свидетельством общей духовной связи: утро мы начинаем со спокойных лесных медитаций и духовных размышлений, после чего идет чаепитие и неспешные милые прогулки с нашими собаками. Вечера можем провести наслаждаясь фильмами или сериалами, зависит от желаний, главное, чтобы они захватили наши общие интересы. И мечтаем мы тоже одинаково, сейчас хотели бы приобрести домик на колесах, чтобы в любой момент, спонтанно, изменить обстановку и уехать в путешествие", — поделилась артистка.

Кстати, Lama рассказала, что ее возлюбленный работает в финансовой сфере. Артистка отметила, что бойфренд умеет сбалансированно уделять внимание работе и семье. Также певица подчеркнула, что они с возлюбленным дополняют друг друга и вместе воплотят в жизнь все задуманное.

Певица Lama с бойфрендом / Фото: viva.ua

"Делюсь этим впервые, Рома работает в финансовой сфере, занимается он биржами и аналитикой, умеет сбалансированно уделять внимание работе и семье. И я на 100% уверена, что его знание, волевое мужество и мудрость вместе с моей поддержкой и любовью все задуманное в нашей жизни воплотит", — добавила артистка.

Напомним, недавно актер Вячеслав Довженко впервые засветился с вероятной возлюбленной. Они вместе посетили премьеру важного фильма.

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