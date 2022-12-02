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Певица Lama посетила секретный военный объект и передала взрывной "автограф" оккупантам

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
437
Время на прочтение
1 мин
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Певица Lama посетила секретный военный объект и передала взрывной "автограф" оккупантам

Lama

Российские войска получат мощный "привет" от артистки.

Певица Lama побывала на одном из оборонных предприятий Украины, где смогла оставить "автограф" для оккупантов на снаряде 152 калибра.

О своем визите на секретный военный объект исполнительница рассказала в Instagram. Lama собственными глазами увидела, как на предприятии производят боеприпасы 152 калибра и даже смогла передать свой "привет" российским оккупантам, правда, получат они его уже посмертно.

"Наше государство всегда славилось качеством своей продукции и было бы грешно не поделиться с захватчиками нашими достижениями. Сегодня я лично дала автограф оккупантам на одном из этих снарядов, что правда, он будет посмертным для них. Слава Украине", — рассказала певица.

Напомним, недавно Lama рассказала, как нарушила комендантский час для съемок своего клипа на песню "Сильні люди".

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Дата публикации
Просмотры
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