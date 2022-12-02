Певица Lama посетила секретный военный объект и передала взрывной "автограф" оккупантам

Певица Lama побывала на одном из оборонных предприятий Украины, где смогла оставить "автограф" для оккупантов на снаряде 152 калибра.

О своем визите на секретный военный объект исполнительница рассказала в Instagram. Lama собственными глазами увидела, как на предприятии производят боеприпасы 152 калибра и даже смогла передать свой "привет" российским оккупантам, правда, получат они его уже посмертно.

"Наше государство всегда славилось качеством своей продукции и было бы грешно не поделиться с захватчиками нашими достижениями. Сегодня я лично дала автограф оккупантам на одном из этих снарядов, что правда, он будет посмертным для них. Слава Украине", — рассказала певица.

Напомним, недавно Lama рассказала, как нарушила комендантский час для съемок своего клипа на песню "Сильні люди".

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