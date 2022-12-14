Певица Lama празднует 47-летие: артистка показалась в мини-платье и шокировала фанатов молодым видом

Украинская певица Lama сегодня, 14 декабря, отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 47 лет, о чем она рассказала на странице в Instagram. Артистка поделилась кадрами из недавней фотосессии, в которой предстала на высоких каблуках, в мини-платье, с ярким макияжем и распущенными волосами:

"Как в 27, только по паспорту на 20 больше", – прокомментировала фотографии Lama.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

В свою очередь, подписчики артистки были ошеломлены ее красивым внешним видом: "Плюньте мне в глаза, не верю! 27 верю!", "Сколько сколько?", "Дала бы 20 лет, максимум 25! Поздравляю!", "С днем рождения! Паспорт лжет!", "выглядите роскошно".

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Напомним, недавно певица Lama побывала на одном из оборонных предприятий Украины. Там артистка увидела своими глазами, как производят боеприпасы 152-го калибра, а также оставила свой автограф с "приветом" российским оккупантам на одном из боеприпасов.

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