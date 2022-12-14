Певица Lama празднует 47-летие: артистка показалась в мини-платье и шокировала фанатов молодым видом

Исполнительница очаровала поклонников кадрами из новой фотосессии.
Украинская певица Lama сегодня, 14 декабря, отмечает день рождения.
Звезде исполнилось 47 лет, о чем она рассказала на странице в Instagram. Артистка поделилась кадрами из недавней фотосессии, в которой предстала на высоких каблуках, в мини-платье, с ярким макияжем и распущенными волосами:
"Как в 27, только по паспорту на 20 больше", – прокомментировала фотографии Lama.
В свою очередь, подписчики артистки были ошеломлены ее красивым внешним видом: "Плюньте мне в глаза, не верю! 27 верю!", "Сколько сколько?", "Дала бы 20 лет, максимум 25! Поздравляю!", "С днем рождения! Паспорт лжет!", "выглядите роскошно".
Напомним, недавно певица Lama побывала на одном из оборонных предприятий Украины. Там артистка увидела своими глазами, как производят боеприпасы 152-го калибра, а также оставила свой автограф с "приветом" российским оккупантам на одном из боеприпасов.
Читайте также: