Певица Lama призналась, как мама младшего на 18 лет возлюбленного отреагировала на нее: "Была шокирована"

Украинская певица Наталья Дзеньков, известная под псевдонимом Lama, рассказала о знакомстве с мамой своего младшего на 18 лет возлюбленного Романа.

Возлюбленный звезды родом из Херсона. Так что с его родственниками Наталья знакомилась именно там. В частности, исполнительница вспоминает первое впечатление своей будущей свекрови. По словам 49-летней Lama, женщина старше ее всего на четыре года. Поэтому они быстро нашли общий язык. Правда, тогда мама Романа сомневалась, как долго будут продолжаться отношения сына с известной певицей. Впрочем, ее волнения оказались тщетными.

"Я приехала в Херсон, потому что он оттуда. Мы с ней (мамой Романа – прим. ред.) очень долго разговаривали по душам на кухне. Мы сейчас в очень хороших отношениях. Она старше меня на четыре года. Мы созваниваемся, приезжаем друг к другу. Она видела меня по телевизору, слушала мою музыку. И здесь ее сын приводит домой Ламу, типа "тетю из телевизора". Она была немного шокирована, как это будет, как у нас будут складываться отношения. Она боялась, как я буду влиять на семью, на сына. Думала, что ничего не получится, что это временно. Хотя до этого у Романа были отношения со сверстницами, и вот там как раз ничего не получалось. А у нас получилось", — рассказала Lama в интервью "Люкс ФМ".

Певица Lama с бойфрендом / Фото: instagram.com/lamaukraine

Также артистка призналась, чем именно ее сразу зацепил младший бойфренд. Наталья утверждает, что в свое время Роман привлек ее своей зрелостью и стабильностью. И добавила, что на возраст она не обращала внимания, ведь сами чувства для нее в приоритете.

"На свои 24 года, когда мы познакомились, он уже был серьезным стабильным парнем. В его глазах была видна стабильность, любовь, взрослость. Нет ничего хуже, когда парень не взрослый. А таким он может быть и в 40, и в 50 лет". И по поводу возраста, то я бы на это внимание не обращала", — добавила артистка.

Напомним, недавно певица Мадонна спровоцировала множество сплетен вокруг личной жизни. Фаны заподозрили, что ее младший на 38 лет возлюбленный Аким Моррис сделал 66-летней звезде предложение.

Читайте также: