Певица Lama восхитила смелым фотосетом и предоставила вторую жизнь известному хиту

Украинская певица Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, порадовала поклонниками новыми фото.

В своем фотоблоге певица опубликовала серию снимков с недавней фотосессии. В частности, Lama сначала позирует в белом луке, состоящем из юбки-макси, топа и рубашки. А потом позирует в черных брюках и топе. Как оказалось, в свои образы певица вложила незаурядный символизм и подчеркнула собственное эмоциональное состояние.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

"Я поглотилась этим съемочным настроением и слилась с ним, а когда ты полностью в это ныряешь, то и результат получается идеальным. К примеру, темный образ воспроизвел мой внутренний мир таким, каким его еще никто не видел, "добавил чертиков в глазах", блеска, показал мою сексуальную изысканность. А белый образ, наоборот, подчеркнул чистоту моего естества, яркого и безграничного!", - комментирует LAMA.

Кроме того, Lama сообщила, что возродила свой хит "Світло і тінь", записанный в 2008 году. По словам певицы, он и сейчас актуален для украинцев, ведь напоминает о том, что свет всегда преодолевает все препятствия.

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