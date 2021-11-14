Певица Lama впервые рассказала о предложении младшего на 16 лет любимого

Пара вместе уже пять лет.

Украинская певица Lama очень счастлива в личной жизни.

Уже пять лет артистка встречается с мужчиной по имени Роман, который младше 45-летней звезды на 16 лет, говорится в "Светской жизни".

Их объединили духовные практики, теперь они лечат души друг другу. Лица своего избранника артистка предпочитает не показывать:

"Он не публичный человек. Он у меня более такой духовный, спокойный, домашний, семейный. Ему публичная жизнь не интересна", — объяснила певица.

Ради любимой Роман покинул родной Херсон и перебрался в столицу. Несмотря на то, что любимому Lama 29 лет, а ей 45 — по ощущениям все наоборот. Интересно, что мама Романа, почти ровесница артистки, не сразу благословила этот союз:

"Для меня он был взрослым мужчиной. Возможно, мама с такого ракурса не могла его видеть, какой он есть в семье. Конечно, мама меня видела раньше по телевизору, ей нравилась моя музыка, здесь сын приводит меня домой. Она немного переживала. Подумала, что мы немного начнем отношения и скоро разойдемся", — поделилась знаменитость.

В чем секрет браков звездных пар с большой разницей в возрасте

Недавно возлюбленный сделал предложение Lama, но вот выходить замуж артистка пока не спешит:

"Комната вся обставлена в свечах. Он сидит по центру и предлагает мне выйти за него замуж, с кольцом. Думаю: "Для чего это делать, свадьбу?" Вот смысл? Что может быть красивее пережитого нами каждый день. Если уж нужно будет для чего-то. А так чтобы была какая-то необходимость... К чему", — объяснила свое мнение звезда.

Также Lama и ее любимый вместе исповедуют принцип чайлдфри:

"Я не говорю, что этого не будет. То есть, если будет, то будет этот ребенок. Значит, это было написано вселенной. Но чтобы специально мы планировали, старались, какой-то такой необходимости в этом нет", — призналась артистка.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку