Певица Lama заговорила о свадьбе с младшим на 18 лет возлюбленным и материнстве: "Это возможно"

Артистка призналась, что пока не строит такие грандиозные планы.
Украинская певица Наталья Дзенькив, известная под псевдонимом Lama, прокомментировала подробности своей личной жизни.
В частности, исполнительница призналась, что пока не планирует организовывать свадьбу. Однако, если придется, то предложит своему младшему на 18 лет жениху Роману сыграть церемонию в лесу неподалеку от их места жительства.
"Это возможно (увидеть меня в свадебном платье – прим.ред.). Если потребуется, чтобы это произошло. Предложение было. А дальше лучше этого не нужно. Я не люблю масштабности. Поэтому свадьбу, если бы мы ее и делали, то провела бы в нашем лесу. Не представляете, какая там красота!", – призналась певица в интервью М1.
Кроме того, 48-летняя Наталья поделилась, что долгое время она сталкивалась с непрошеными советами поскорее родить детей. Однако сейчас артистка перестала прислушиваться к такого рода указаниям и живет в свое удовольствие. Звезда объяснила, что пока свой ресурс она готова вкладывать только в песни.
"Мне когда-то говорили такое (о замужестве – прим. ред.), когда мне было 20 лет. И это были подруги. Мол, надо замуж выходить, детей родить. И я с этим долго жила. А я не хочу, меня не тянет к этому. Я понимаю, что у меня гораздо больший потенциал в плане творчества и другое предназначение. Я все еще понимаю, что хорошо, что я этого не сделала. Для этого нужно обладать большим талантом. Я так живу, как мне нравится. У меня больше времени на песни и музыку", – добавила Lama.
Напомним, недавно певица Lama рассекретила, кем работает ее жених Роман.
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