Певица Лилу45 представила ритмичный трек, с которым хотела поехать на "Евровидение-2023"

Украинская певица Лилу45 в коллаборации с инкогнито-проектом МюслиUA представила новую ритмическую композицию Be Brave like Ukraine.

С этой песней Лилу45 подавалась на Национальный отбор на "Евровидение-2023", но в финал конкурса не прошла.

"Наш проект МюслиUA набирает обороты и мы хотели начать сотрудничество именно с вокалистами, певцами, которые видят Украину в ярких и прогрессивных красках. Лилу45 — именно такая! Пусть "Be Brave like Ukraine" станет для каждого украинца песней дня и надолго останется в их плейлистах ", – прокомментировали премьеру МюслиUA.

Интересно, что пользователи в соцсетях, после публикации певицей Лилу45 куска трека в Instagram, отметили в комментариях, что ошеломлены отказом оргкомитета Национального отбора попадания Be Brave like Ukraine в финал и просят подаваться артистов на конкурс в следующем году.

"Мы с командой МюслиUA проделали работу, от которой испытываем эмоциональное возбуждение. Каждая строка в песне — это продуманная игра слов и месседжей. Я уверена, что наша песня "зайдет" аудитории!" – высказала мнение Лилу45.

На следующей неделе МюслиUA и Лилу45 планируют выпустить стильный клип на совместную композицию.

Напомним, что на днях финалисты нацотбора на "Евровидение-2023", группа TVORCHI выпустила символическое видео на свою конкурсную композицию "Heart of Steel".

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