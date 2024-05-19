Певица Loreen высказалась об Украине и что ее привлекает в песнях украинцев

Победительница "Евровидения-2023", шведская певица Loreen высказалась об украинских музыкантах и Украине.

Как признается исполнительница, ее любовь безгранична к нашей стране и творчеству украинцев. В частности, она отметила, что больше всего в песнях украинцев ее цепляет умение музыкантов превращать болезненный опыт в любовь. Также ее увлекает тематика этих песен.

"Я была миллиарды раз в Украине. Я люблю ее очень-очень сильно. Что я чаще всего замечала в ваших выступлениях – вы поете о важных реальных событиях, через которые прошли, о живом. Это удивительно, как боль может порождать любовь", – подчеркнула Loreen в интервью Razom.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: eurovision.tv

Так, Loreen признается, что неоднократно приезжала в Украину, наслаждалась здесь отдыхом и пробовала множество блюд национальной кухни.

"Мне говорят, чтобы я ела еще, когда я уже не голодна", - смеясь, вспомнила свое путешествие в Украину артистка.

Напомним, недавно победители "Евровидения-2024" Nemo ошеломили признанием, что их победный кубок в форме хрустального микрофона забрали организаторы.

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