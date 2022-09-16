Певица LP подняла украинский флаг на концерте в Варшаве: "Я люблю тебя, Украина!"

Американская певица LP уже не в первый раз выражает свою поддержку украинцам.

На своем концерте в Варшаве исполнительница LP (Лаура Перголицци) спела на сцене с украинским флагом, который из толпы ей передали фаны.

Во время выступления певица взяла флаг в руки и прижала к груди, продолжая исполнять песню. Видео и фотографиями с концерта в соцсетях поделились поклонники LP.

Кроме того, перед началом выступления певица встретилась с украинскими поклонниками и сделала серию фото с ними. Также LP оставила свой автограф на сине-желтом флаге и написала трогательное послание украинцам.

"Я люблю тебя, Украина! Вы отважные и прекрасные люди", — написала артистка.

Это не первый концерт LP, на котором она поддерживает Украину. Летом американская исполнительница отправилась в тур по Европе, где на своих концертах также выходила на сцену вместе с сине-желтым флагом и высказывалась против войны.

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