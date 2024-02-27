Певица LP похвасталась худи с флагом России и возмутила своим заявлением

Американская певица LP, настоящее имя которой Лора Перголицци, неожиданно оскандалилась своим поступком.

В своем Instagram артистка похвасталась подарком, полученным от российского фан-клуба. Россияне вручили LP белое худи на котором был изображен корабль в цветах флага РФ, а также надпись: "Russia official". Певица расхвалила подарок россиян и поблагодарила за такой презент.

Певица LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Впрочем, такой поступок LP возмутил пользователей Сети. Исполнительнице напомнили, что она прославляет страну-агрессора Россию, которая вторглась в Украину, уничтожает города и поселки и убивает невинных людей. LP ролик с российским триколором быстро удалила. Исполнительница попыталась оправдаться, мол, любит всех своих поклонников. Также певица объявила о своем концертном туре по странам Балтии и пригласила туда украинцев.

"Я очень горжусь и благодарна каждому своему фанату по всему миру. И я знаю много украинских беженцев. Я бы хотела сказать украинским поклонникам, как много я вас поддерживаю и всегда поддерживала. Я люблю вас и надеюсь увидеть в ближайшие недели. Спасибо, что поддерживаете меня много лет. Не могу дождаться встретиться с вами", – оправдалась LP.

Певица LP / Фото: Associated Press

Впрочем, пользователи Сети не оценили ее оправданий. Юзери в Instagram требуют отменять ее концерты, а также возмущаются, что она как публичный человек поддерживает страну-террориста.

Вы большое разочарование для своей стране. Да, продолжай носить эти русские толстовки и демонстрируй свою поддержку путину.

Поклонница россии… Я надеюсь, что каждая цивилизованная страна будет бойкотировать ваши шоу

Отмените ее шоу в Балтии! Она поддерживает террористов! Иди пой в Москве

Какое отвратительное отношение к россиянам, когда они буквально каждый день убивают украинцев, ты влиятельна и должна думать, что транслировать… Стыдно!

Иронично, что в начале полномасштабной войны LP поддерживала украинцев, выступала на концертах с украинскими флагами и признавалась в любви к Украине.

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