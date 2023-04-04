Певица МакSим в неадекватном состоянии вышла на сцену: едва стояла, шаталась и не могла петь

Едва ли стих один скандал, как российская певица МакSим попала в другой. Исполнительница снова сорвала собственный концерт, выйдя на сцену в неадекватном состоянии.

Как пишут российские пропагандисты, по артистке было видно, что она чувствует себя плохо. Одни убеждены, кто МакSим выпила лишнего и была пьяна, другие же утверждают, что у нее проблемы со здоровьем.

Тем не менее, исполнительница на концерте тяжело стояла на ногах, шаталась и едва не падала. Артистка совсем не попадала в ноты, пела песни через слово и тяжело говорила.

Фанаты предлагают бойкотировать выступления МакSим, ведь она не может отыграть концерт нормально. А вот представители артистки критикуют это и заявляются, что певица и дальше будет играть тур. Вполне возможно, что подобная ситуация повторится в третий раз.

Отметим, несколько недель назад МакSим срывала уже концерт. Тогда российские пропагандисты писали, что она была в нетрезвом состоянии. Исполнительница тоже едва стояла на ногах и почти не пела. В конце концов, концерт завершился через 20 минут после начала.

Напомним, исполнительница МакSим в 2017 году попала в базу сайта "Миротворец". Она неоднократно ездила в оккупированный Россией Крым и снимала клип в Керчи.

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