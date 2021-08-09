Певица МакSим впервые после комы вышла на связь с фанами: "Я снова с вами"

Артистка поблагодарила всех за поддержку.

Российская певица МакSим, которую переводят из реанимационного отделения, впервые после комы вышла на связь с фанами.

Артистка оставила пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку и молитвы, а также врачам, которые боролись за ее жизнь. Также исполнительница подтвердила, что ее переводят из реанимации в обычную палату.

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"И я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью", — отметила артистка.

МакSим отметила, что пока врачи запретили ей перелеты и выступления.

"Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хотя пока трудно, но дышу", — отметила певица.

instagram.com/maksimartist

Напомним, что в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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