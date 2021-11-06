Певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе: появилось видео с места происшествия

Говорят, что судно зацепило высоковольтные провода.

В Сети появилось видео с места происшествия, где погибла бразильская певица Марилия Мендонса в результате авиакатастрофы.

Самолет с 26-летней звездой на борту, которая направлялась на концерт, упал в Пьедаде-де-Каратинге. В результате катастрофы, кроме исполнительницы, погибли еще четыре человека – два пилота, ее дядя и продюсер. Как передает издание G1, судно зацепило высоковольтные провода, в результате чего около 30 тысяч человек остались без электроэнергии.

Вскоре в Сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, что самолет упал под водопадом. Спасатели извлекали тела погибших с судна.

Днем певица показывала в своем Instagram ролик, где шла к этому самолету с гитарой и чемоданом.

Марилия Мендонса известна как исполнительница в жанре сертанехо – местное кантри. В 2019 году она стала лауреаткой премии Grammy Latino.

У певицы остался маленький сын, которому в декабре исполнится два года.

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