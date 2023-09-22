Певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала о романе с абьюзером: "Я зашла в отношения с алкоголиком"

Украинская певица Мила Нитич впервые откровенно рассказала, как в начале полномасштабной войны познакомилась с мужчиной, который в итоге оказался абъюзером.

В программе ЖВЛ Нитич поделилась, что тогда уехала в Польшу, чтобы давать благотворительные концерты. Там встретила, казалось бы, новую любовь. Но так только казалось.

"Я зашла в отношения с алкоголиком, с человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезв и когда он напивался", – разговорилась Нитич.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Также Мила отметила, что хотя мужчина никогда не совершал над ней физического насилия, но морально артистку уничтожал очень сильно.

"В конечном итоге мне сказали, что вали туда, откуда ты пришла. Ты вообще-то могла бы спросить, можно ли я поеду поработаю? А я говорю: "Слушай, ты ударился что ли? Я никогда никого не спрашивала: "Можно я буду работать". Ты знал, кто я, мы с тобой об этом договаривались", – рассказала исполнительница.

Мила Нитич / Фото: instagram.com/mila_nitich_official

Мила призналась, что эти отношения, наконец, превратились в ловушку и издевательство. Кроме того, экс-возлюбленній знаменитости оказался еще достаточно жадным и забрал у артистки авто, которое ей подарил:

"Через месяц нашей совместной жизни он мне подарил дорогостоящую новую машину за 100 тысяч долларов. А через четыре, когда я не выдержала и решила уйти, он у меня ее забрал. И я в конечном итоге ему просто посмотрела в глаза, говорю: "Так ты подарил или нет?" Потому что она была оформлена на меня. А он говорит: "Я что, дурак тебе подарить машину за 100 тысяч долларов? Мил, я тебе просто дал ее прокатиться", – вспомнила Нитич.

И только после болезненного разрыва певица поняла, что находилась в отношениях с давящим на нее эмоционально абъюзером.

"Я хочу сейчас реально сказать для всех женщин, послушайте, если вы находитесь в отношениях с абъюзером, забудьте о том, что он когда-нибудь изменится", – подчеркнула артистка.

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