Певица MILADANA призвала украинцев не терять веру в Любовь и Добро и презентовала свой новый клип на песню “Моя Вера”

“Эта видеоработа – мой призыв к каждому из вас не терять веру в себя, в людей и в светлое будущее. Я искренне верю, что любовь и доброта способны изменить мир. Хочу, чтобы эта песня стала для вас вдохновением и напоминанием о том, что даже в самые трудные моменты мы сильнее, чем кажется” написала Миладана под своим клипом на youtube.

Молодая, талантливая украинская певица MILADANA недавно появилась в украинском медиа-пространстве и уже обратила на себя внимание своим творчеством.

В отличие от других исполнителей песни MILADANA не только романтичны, но еще и имеют глубокий смысл, поэтому с каждым днем ​​у MILADANA все больше поклонников, которые с нетерпением ждут выхода каждой новой песни, которая уже попала в топовые плейлисты Spotify украинской музыки.

«Сегодня особый день – выходит моя новая песня «Спасибо Вселенной»!

Это история об благодарности за каждый момент, за все встречи, испытания и мечты, становящиеся реальностью. Я вложила в нее свою душу и хочу, чтобы вы почувствовали ее сердцем”, написала MILADANA на своей странице в Instagrаm

Миладана рассказала, что песня «Спасибо Вселенной» – «это не просто мелодия, а послание каждому, кто ищет вдохновение и поддержку. В каждой строке – свет, в каждой ноте – любовь. Эта песня о моментах, когда мы останавливаемся и осознаем, сколько всего прекрасного в нашей жизни. Даже в сложные времена важно видеть свет и благодарить за то, что имеем.

Признательность открывает сердце, наполняет светом и помогает двигаться вперед», – делится Miladana.

Музыкальная аранжировка гармонично сочетает нежный вокал певицы с мелодичным звучанием, создавая атмосферу тепла и вдохновения.

Автор Текста песен Сергей Пащенко Музыкальным продюсером треков стал украинский певец и продюсер Arturro Mass – владелец продюсерского центра Mass Production . Его профессиональный подход и уникальное звучание помогли создать атмосферную и глубокую композицию, затрагивающую тончайшие струны души.

Сейчас певица MILADANA активно работает над новыми музыкальными проектами и готовит для вас много интересного.