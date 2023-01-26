Певица Монеточка рассказала о травле из-за антивоенной позиции: "Обрисовали двери квартиры"

Популярная российская певица Монеточка, которая в начале полномасштабной войны осудила действия России и поддержала Украину, рассказала, как ее травят за антивоенную позицию.

Артистка призналась, что такие публичные травли начались недавно, в частности – за несколько дней до того, как ее признали "иноагентом" в РФ. Певицу начали критиковать по телевидению и в соцсетях российские пропагандисты. Более того, артистке даже обрисовали дверь квартиры.

Монеточка / Фото: instagram.com/monetochkaliska

"Я высказываюсь против войны уже 10 месяцев, но "волна праведного хейта" догнала меня только в последнюю неделю, началась резко и как-то "искусственно", ровно за два дня до иноагентства — здесь и одновременные высказывания сразу нескольких высказывателей, и куча статей в Z-пабликах, которые раньше почти на меня не обращали внимания, и сюжеты на ТВ, и обрисованные двери моей квартиры", — рассказала певица в Instagram.

Исполнительница добавила, что таким образом ее не запугают. Более того, она рассказала, что все ее близкие и знакомые разделяют ее позицию.

Монеточка / Фото: instagram.com/monetochkaliska

"Если вы пытаетесь показать, как меня все вокруг ненавидят, то я вам все равно не поверю. Ни один из моих близких друзей, коллег по цеху не отвернулся от меня, я чувствую столько поддержки, сколько никогда не испытывала раньше... А еще с нашего с Ваней (Noize MC – прим. ред.) благотворительного сбора на гуманитарную помощь украинцам, более ста тысяч евро поступило от наших слушателей именно из России", — подытожила артистка.

Напомним, в начале полномасштабной войны Монеточка осудила войну в Украине и эмигрировала из России. Также артистка вместе с рэпером Noize MC давала благотворительные концерты, средства на которых собирала на гуманитарные нужды украинцев.

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