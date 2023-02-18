Певица МЯТА рассказала, как ее сын в четыре года перенес два инсульта: "Ему нельзя было делать прививку"

Украинская певица Юлия Загорская, известная под псевдонимом МЯТА, поделилась подробностями трагедии, произошедшей с ее старшим сыном Юрием.

Несколько лет назад исполнительница впервые призналась, что в результате прививки, которую мальчику сделала в детстве, у него произошло нарушение в работе головного мозга. По словам МЯТЫ, ее сын в четырех летнем возрасте пережил два инсульта.

Об этом артистка рассказала во время разговора с Алиной Доротюк:

"Когда он был маленьким, мы ему сделали прививку АКДС и у него начались судороги после АКДС. Именно после этого. Я сказала об этом врачу-педиатру, она сказала, ничего, это так должно быть, это нормально. Поскольку первый ребенок, я даже подумать не могла, что это не должно так быть. Что это не нормально. Она сказала, что это пройдет через несколько месяцев. Это действительно прошло, я не делала ему следующую АКДС. А потом, через некоторое время, я ему сделала еще одну АКДС. А как оказалось, ему нельзя было делать АКДС и эта АКДС его просто убила, убила его мозг", — откровенно поделилась МЯТА.

Сын певицы МЯТЫ Юрий / Фото: instagram.com/myataua

Исполнительница рассказала, что ее сын хорошо развивался до прививки, разговаривал, занимался английским с преподавателем. Но после прививки мальчик со временем перестал говорить:

"Когда мы сделали полностью МРТ и МРС, МРС, это более такая, сложная процедура, это рентген головного мозга. И тогда мы увидели, что было два инсульта и именно нарушены нервные эти частицы, отвечающие за речь, за развитие, за моторику. До этого он уже говорил: в 2,5 года он у меня разговаривал, он учился с учителем английского языка, развивался как нормальный ребенок абсолютно. А потом, когда мы привились, это все пошло на спад. То есть он с каждой неделей начал говорить все меньше и меньше, и мы вообще перестали слышать ребенка, он перестал разговаривать", — рассказала о трагедии в семье МЯТА.

Певица Мята с сыновьями / Фото: instagram.com/myataua

Сейчас Юре 14 лет, он переживает подростковый период и, признается певица, это очень непростое время:

"Сейчас как он себя чувствует… Он растет и 14 лет как раз переходный возраст и это очень сложно – жить с ребенком, который иногда не совсем понимает, что он делает, что он говорит, то есть он живет в своем мире", — поделилась исполнительница.

Певица МЯТА со старшим сыном Юрием и младшим сыном Матвеем / Фото: instagram.com/myataua

Также МЯТА добавила, что поделилась этой историей, чтобы поддержать родителей, также столкнувшихся с такой болью.

"Хочу показать своим примером тем родителям, у которых есть такие детки. Что нужно дальше жить, находить место для себя в этой жизни, не отдавать полностью себя ребенку. Хотя это сейчас звучит очень жестоко, но это спасает сейчас мою жизнь и жизнь всей моей семьи. Если бы я сейчас полностью погрузилась в жизнь своего ребенка, я, пожалуй, сама бы умерла", — сказала артистка.

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