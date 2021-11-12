Певица Мята впервые рассказала о болезни сына из-за прививки: "Он говорит уже"

Артистка сделала документы инвалидности своему ребенку.

Украинская певица Мята решилась рассказать о том, что сама долго не могла принять.

Впервые в программе ЖВЛ исполнительница рассказала о диагнозе своего 13-летнего сына Юры. Юлия (настоящее имя артистки) родила в 2008 году. Артистка едва успела насладиться своим материнством, как вдруг:

"Все хорошо было до тех пор, пока не сделали первую прививку. Как оказалось, Юре вообще нельзя было делать прививку. У него было два инсульта. Ему уже 13. В 10 лет он только начал держать ручку, потому что рука у него не работала. Мы лечимся по сегодняшний день. Он разговаривает уже. Сейчас я могу сказать, что мама, которая в этом году сделала документы инвалидности своему ребенку", — поделилась Мята.

Заговорить об этом перед телекамерами певица тоже решилась не просто так.

"Я решила рассказать, потому что… Если у родителей есть особые дети, то чтобы они просто никогда не опускали руки и не отчаивались в своих детях", — объяснила артистка.

Певица Мята с сыновьями / instagram.com/myataua

После пережитого решиться на второго ребенка супругам было очень тяжело. Но, как говорится, судьба разрешения у них этого не спрашивала. И вскоре в семье появился второй сын, которого назвали Матвеем. Пока двое любимых мужчин ждут ее дома, с третьим — любимым — она работает, со своим мужем Валерием, который также является продюсером артистки.

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