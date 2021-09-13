Певица Мята впервые рассказала о диагнозе своего 13-летнего сына

У мальчика поражение головного мозга.

Украинская певица Мята впервые рассказала о диагнозе своего сына.

Так, исполнительница воспитывает двух сыновей 13-летнего Юрия и 7-летнего Матвея. У старшего мальчика поражение головного мозга. Как рассказала артистка в программе "Звездный путь", когда ему было 4 года, началось обратное развитие.

Мята с детьми / instagram.com/myataua

"У него на головном мозге два рубца, то есть это как инсульт случился, не заживают. У нас таких детей не было в то время где лечить. Мы нашли единственную клинику и одного врача, который правильно поставил диагноз. Потому что ранее что? Отдавали таких детей в школу-интернат, закрывали, чтобы их не видели", — поделилась исполнительница.

Юлия Загорская (настоящее имя Мяты — Ред.) добавила, что до 10 лет Юрий учился в частной школе, где были специалисты, которые могли работать с такими детьми. Последние же годы, ее сын учится в государственной школе в инклюзивном классе. Певица отметила, что таких заведений очень мало и стоит обучение в частных недешево — около 25 000 гривен в месяц.

Мята с детьми / instagram.com/myataua

Впрочем, одна из главных проблем - непонимание людей. Артистка поделилась, что многие люди до сих пор неадекватно реагируют на Юру: "Раньше, если он мог что-то выкрикнуть — сразу смотрели: "Боже, у вас невоспитанный ребенок!".

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