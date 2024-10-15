Певица Оливия Родриго прямо во время концерта провалилась в яму в сцене: фанаты шокированы ее реакцией

Американская актриса и певица Оливия Родриго прямо во время концерта провалилась в яму, что была расположена в сцене.

В частности, неприятный инцидент, который случился с артисткой, попал на видео и завирусился в Сети. В ролике видно, как знаменитость шла по сцене и общалась с поклонниками. То ли Родриго настолько увлеклась выступлением, то ли ее ослепили софиты, однако она не заметила яму в сцене и полностью у нее провалилась.

Фанаты были обеспокоены, однако звезда сразу вылезла из ямы и поторопилась их успокоить. Оливия Родриго, похоже, не получила серьезных травм, ведь отметила, что с ней все в порядке, и отшутилась, что падение – это весело.

Певица Оливия Родриго прямо во время концерта упала в яму на сцене

"О Боже мой, это было весело. Со мной все хорошо. Иногда на сцене просто есть дыра. Все в порядке", — отметила звезда.

Фанаты исполнительницы поддержали ее бурными аплодисментами, а она же тем временем продолжила выступление. А вот пользователи Сети были просто в шоке от реакции певицы на падение. Они писали, что именно такой выглядит профессионализмом, который на сцене проявила Родриго.

Напомним, ранее лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин во время концерта упал со сцены прямо на зрителей. Это произошло, когда артист исполнял композицию "Вже не сам".

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