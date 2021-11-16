Певица помочилась на фаната: артистку жестко раскритиковали

Поведение артистки назвали неприличным.

Американскую певицу, солистку кавер-группы Brass Against Софию Уристу, которая во время концерта помочилась на фаната, жестко раскритиковали в Сети.

В частности, пользователи отмечали, что поведение певицы неприличное. Они считают, что певицу нужно наказать за такой поступок. Некоторые пользователи убеждены, что "у Софии не все в порядке с головой". Также они удивлены, почему фанат после инцидента продолжал веселиться на концерте, пишет New York Post.

Видимо артистка долго терпела и не знала, как лучше сделать

Известно, что в полицию поступила жалоба на непристойное поведение певицы. Согласно законам штата Флорида, девушке могут предъявить обвинения за "публичное обнажение половых органов в общественных местах". Ей грозит заключение сроком до 1 года или штраф в размере 1 тыс долларов.

Кстати, один юзер поинтересовался, кто потом убирал сцену. Коллектив ответил, что София после концерта сама все вымывала.

Напомним, во время выступления артистка пригласила зрителя из толпы на сцену, положила его на пол, сняла штаны и помочилась ему на лицо. И все это под громкие крики зрителей.

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