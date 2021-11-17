Певица помочилась на фаната на сцене: кто еще из звезд публично "напрудил"

Певица помочилась на фаната на сцене: кто еще из звезд публично "напрудил"

Эти проделки пользователи, пожалуй, не забудут никогда.

В Сети несколько дней обсуждают скандальный поступок американской певицы, солистки кавер-группы Brass Against Софии Уристы.

Во время выступления на фестивале Welcome To Rockville в США исполнительница пригласила зрителя из толпы на сцену, положила его на пол, сняла штаны и помочилась ему на лицо.

Видимо артистка долго терпела и не знала, как лучше сделать

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить похожие безумные проделки других знаменитостей.

Джастин Бибер

Джастин Бибер / Getty Images

Канадский певец Джастин Бибер в 2013 году устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Нью-Йорка. Артист с друзьями ворвался на кухню, где помочился в ведро. Затею звезда прокомментировал так: "Это честь для вашего ресторана!". После этого звезда взял моющее средство, которое вылил на портрет Билла Клинтона с бранью: "Пошел на***, Билл Клинтон!".

Канье Уэст

Канье Вест / Associated Press

В прошлом году рэпер частенько озадачивал фанов странными поступками. Так, после того, как звезда провозгласил себя новым Моисеем, он положил в унитаз свою статуэтку "Грэмми" и "напрудил" на нее. Более того, звезда снимал процесс на видео и опубликовал ролик в своем Twitter. Заметим, что тогда артист баллотировался на пост президента США.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Рон Перлман

Рон Перлман / Getty Images

Американский актер Рон Перлман хоть и не мочился публично, но с помощью своей мочи проявил ненависть к пресловутому продюсеру Харви Вайнштейну. Так, однажды звезда помочился себе на руку перед рукопожатием с Харви. Об этом знаменитость сам рассказал в Twitter.

"Я когда-нибудь рассказывал вам о том, как Харви Вайнштейн сказал мне обязательно пожать ему руку на благотворительном мероприятии, и я пошел в туалет, помочился на всю руку, а потом сразу отправился к нему на сцену?" – написал звезда.

Он отметил, что делал это, еще не зная о секс-выходках Вайнштейна, а просто потому, что он ему не нравился.

Я говорю, что я помню, когда Harvey Вейнштейн хотів, щоб я подумала, что шнур его на стороне, так что я имею в комнате комнату и ходьбе по всему моему путешествию, я хочу пойти в это на покупку линии? Я думаю о том, что все время lil donnie opens up его KFC. — Ron Perlman (@perlmutations) Июнь 25, 2018

Жерар Депардье

Жерар Депардье / Associated Press

А вот актер Жерар Депардье сконфузился не из-за своей вредности, а из-за форс-мажора. Так, знаменитость помочился в бутылочку прямо в самолете. Артист выпил перед рейсом два литра воды, когда летел из Парижа в Дублин. Когда ему "приспичило" в туалет, он оказался закрытым. Жерар ничего лучше не придумал, как справить нужду у бутылку из-под воды. Впрочем, по словам очевидцев, бутылка переполнилась и актер испачкал ковер в салоне самолета. Со своей стороны представители Депардье заверили, что актер не был пьян, просто он не вытерпел, поскольку ему трижды отказали открыть туалет.

Джаред Хасселхофф

Джаред Гасселхофф / euronews.com

Басист американской панк-группы Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф во время выступления в Киеве в 2013 году "помочился" на сцене на флаг Украины. Интересно, что за день до этого музыкант подтерся флагом России на концерте в Одессе.

Тогда киевские правоохранители открыли уголовное производство, а разъяренные хакеры решили отомстить за украинский флаг и атаковали сайт музыкантов. Также СБУ запретила Джареду въезд в Украину на 5 лет.

Впрочем, вскоре артист извинился за свое поведение и объяснил, что не мочился на флаг, а это была всего лишь постановка с кетчупом. По его словам, коллектив во время своих концертов разыгрывает спектакль, в котором вокалиста "наказывают" за то, что тот исполняет песни группы Depeche Mode.

"Я вышел с искусственным половым органом, солист вроде бы оторвал его, а у меня в ремне было специальное устройство с помпой, с помощью которого я имитировал разбрызгивание крови", — сказал басист, добавив, что кетчуп попал на флаг случайно.

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