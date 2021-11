Певица помочилась на фаната прямо на сцене во время выступления

Инцидент произошел во время фестиваля Welcome To Rockville в США.

Американская певица, солистка кавер-группы Brass Against София Уриста озадачила поступком во время недавнего выступления на фестивале Welcome To Rockville в США.

Во время выступления артистка пригласила зрителя из толпы на сцену, уложила его на пол, сняла штаны и помочилась ему на лицо. И все это под громкие возгласы собравшихся. Что бы это значило, неизвестно.

Видимо, артистка долго терпела и не знала, как лучше сделать

Однако впоследствии на официальной странице группы в Facebook появилось обращение, в котором говорится, что солистка "немного увлеклась" и что никто из участников коллектива этого не ожидал. "И это то, чего вы больше никогда не увидите на шоу Brass Against", – говорится в сообщении.

Отметим, что возможность комментировать пост группа ограничила.

