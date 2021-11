Певица, помочившаяся на фаната на сцене, впервые прокомментировала инцидент

София Уриста сказала, что "зашла слишком далеко".

Американская певица, солистка кавер-группы Brass Against София Уриста своим неожиданным поступком на фестивале Welcome To Rockville в США наделала шума на весь мир.

Тогда, напомним, знаменитость вызвала фана на сцену, уложила на пол и помочилась на него. Исполнительница некоторое время молчала и вот на днях впервые прокомментировала свою выходку.

По словам Уристы, она всегда разграничивает ограничения в музыке и на сцене, однако в тот вечер зашла слишком далеко.

"Я люблю свою семью, бэнд и фанов больше всего и я знаю, что кое-кого обидело то, что я сделала. Я извиняюсь перед ними и хочу, чтобы они знали, что я не хотела причинять им боль. Я не шокирующая артистка. Я всегда хочу ставить музыку на первое место. Я благодарна вам за вашу любовь и поддержку", — написала София.

