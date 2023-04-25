Певица-предательница Елка финансово помогает ВСУ – блогер

Известная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, известная многим под псевдонимом Елка, переводит средства украинским военным.

По крайней мере, так утверждает известный блогер Богдан Беспалов. На своем YouTube-канале он рассказал, что Елка помогает ВСУ тайно через своих друзей в Ужгороде. Однако делает это исполнительница не из благих намерений, а чтобы "усидеть на двух стульях".

Елка (Елизавета Иванцив) / Фото: instagram.com/elkasinger

"У Лизы есть несколько лучших друзей в Ужгороде – Сергей и Виктория. Лиза высылает деньги иногда лично, чаще через других людей своим друзьям в Ужгород. После этого эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. Уже после вывода средства передаются на помощь ВСУ. Сама схема сложная, для того чтобы в Москве не нашли никакого намека на помощь Родине, это делается не из-за патриотичности, а чтобы иметь план "Б", — рассказал Беспалов.

По словам блогера, Елка помогает ВСУ ради того, чтобы у нее была возможность вернуться в Украину. Певица таким образом хочет доказать свое молчание о войне. Якобы у исполнительницы не было возможности что-либо говорить о вторжении, но она финансово помогала украинцам.

Елка (Елизавета Иванцив) / Фото: instagram.com/elkasinger

"В случае тотальной тьмы в России, Лиза сможет приехать в Украину, заявить, что молчала, потому что ей угрожали, но, несмотря ни на что, она тайно помогала украинской армии", - добавил Беспалов.

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, уроженка Ужгорода Елка выбрала молчание. Тем временем от концертной деятельности артистка не отказалась. Когда оккупанты обстреливают украинские города и поселки, Елка поет для россиян.

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