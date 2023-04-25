Певица-предательница Елка финансово помогает ВСУ – блогер

Исполнительница делает это тайно.
Известная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, известная многим под псевдонимом Елка, переводит средства украинским военным.
По крайней мере, так утверждает известный блогер Богдан Беспалов. На своем YouTube-канале он рассказал, что Елка помогает ВСУ тайно через своих друзей в Ужгороде. Однако делает это исполнительница не из благих намерений, а чтобы "усидеть на двух стульях".
"У Лизы есть несколько лучших друзей в Ужгороде – Сергей и Виктория. Лиза высылает деньги иногда лично, чаще через других людей своим друзьям в Ужгород. После этого эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. Уже после вывода средства передаются на помощь ВСУ. Сама схема сложная, для того чтобы в Москве не нашли никакого намека на помощь Родине, это делается не из-за патриотичности, а чтобы иметь план "Б", — рассказал Беспалов.
По словам блогера, Елка помогает ВСУ ради того, чтобы у нее была возможность вернуться в Украину. Певица таким образом хочет доказать свое молчание о войне. Якобы у исполнительницы не было возможности что-либо говорить о вторжении, но она финансово помогала украинцам.
"В случае тотальной тьмы в России, Лиза сможет приехать в Украину, заявить, что молчала, потому что ей угрожали, но, несмотря ни на что, она тайно помогала украинской армии", - добавил Беспалов.
Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, уроженка Ужгорода Елка выбрала молчание. Тем временем от концертной деятельности артистка не отказалась. Когда оккупанты обстреливают украинские города и поселки, Елка поет для россиян.
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