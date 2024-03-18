Певица-предательница Лолита призналась, какое гражданство имеет ее дочь и куда она переехала из Украины

Скандальная певица Лолита Милявская, ныне находящаяся на территории РФ, откровенно рассказала о своей семье, которая до полномасштабного вторжения проживала в столице Украины.

Как призналась Милявская, после начала войны в Украине ее мама и дочь уехали из Киева в Болгарию. И добавила, что ее дочь Ева, страдающая психическим заболеванием, синдромом Аспергера, имела российское гражданство. Поэтому она вместе с бабушкой переехала в Болгарию, где у певицы-предательницы с 2006 года была приобретена квартира.

Лолита Милявская

"Я вывезла семью из Украины в Болгарию. Моей маме 81 год, из которых 79 она прожила в Украине. Дочь моя у бабушки с первого класса. К тому же мой ребенок не самый здоровый, поэтому за ней нужен особый уход. И бабушка – это лучше, чем чужая женщина. И мне нужно было вывезти дочь, потому что у нее российский паспорт. Болгария – страна простая. У меня там с 2006 года квартира.Там жизнь как замерла. Там люди не обсуждают политику, ее вообще почти не показывают по телевизору и все в дружеских отношениях, помогают", - призналась Лолита Лолита в интервью Виталию Серуканову.

Напомним, недавно Лолита Милявская неожиданно заявила, что после смерти стремится развеять свой прах в Украине.

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