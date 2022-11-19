Певица Руслана мощно перепела легендарную песню "Ой у лузі червона калина..." на греческом языке

На сцене в Афинах певица пела с украинским флагом.
Победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко на греческом языке перепела песню "Ой у лузі червона калина...", которая уже стала легендарной.
Неожиданное выступление прошло во время благотворительного концерта певицы в Афинах. Руслана вышла на сцену в кожаном костюме и с украинским флагом в руках.
Часть композиции Руслана исполнила на греческом, а в конце мощно спела на родном языке, на украинском. Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Поклонники исполнительницы не ожидали такой версии популярной песни и были удивлены выступлением Русланы. Своими впечатлениями поклонники поделились в комментариях под публикацией.
- Мы были на концерте! Это восхитительно!
- Вам браво! Невероятно!
- Спасибо за ваше выступление!
Напомним, что сейчас Руслана, как и большинство украинских артистов, дает благотворительные концерты за границей. Недавно певица побывала в США, где у стен Капитолия обратилась к украинцам.
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