Певица Руслана показала редкое фото с мамой и растрогала обращением к ней

Победительница "Евровидения-2004", певица Руслана Лыжичко восхитила кадрами с мамой и поздравила ее с праздником.

Сегодня, 7 января, мама артистки отмечает день рождения. По этому случаю Руслана посвятила ей пост в Instagram, где показала их фотографию. Счастливая мама с дочерью нежно обнимают друг друга.

Под фото певица оставила поздравительную подпись. В частности, Руслана вспомнила слова мамы. Она рассказала, что эти строчки когда-то ей посвятила именно она. А теперь артистка хочет с ними же обратиться к своему родному человеку.

"Моя душа выбрала тебя и только тебя... Такую красивую и удивительную. Такую нежную и талантливую. Такую вспыльчивую и улыбающуюся. Такую мужественную и романтическую. Такую искреннюю и щедрую. Такую, как миллиард звезд! Ты для меня все... Вся моя жизнь... Ты должна быть счастлива, и я все сделаю для этого. Я все сделаю для тебя… Все невозможное. Только чтобы мы были всегда вместе. Я люблю тебя", - растрогала звезда.

Руслана с мамой / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кроме того, знаменитость пожелала имениннице быть всегда счастливой: "Я желаю тебе огромного величайшего счастья, потому что ты и есть счастье. Счастье всей моей жизни".

В свою очередь поклонники также искренне поздравили маму артистки с особым праздником.

Поздравляю Вашу маму с днем рождения. Желаю ей и Вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба, и долгих-долгих лет

Поздравление маме, благодарность за такую замечательную тебя! Счастья и многих лет жизни

Красотки! Много лет, здоровья, женского счастья! Победы Украины, мирной жизни!

Напомним, что недавно певица Екатерина Бужинская нежно поздравила свою дочь с 17-летием и показала редкие фото.

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