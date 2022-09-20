Певица Руслана возле Капитолия эмоционально обратилась к украинцам в Америке: "Лоббируйте Украину!"

Победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко присоединилась к украинским активистам в Вашингтоне. Певица призвала всех находящихся в США украинцев обращать внимание американских властей на войну.

"Активизируйтесь, чтобы провести встречи с американскими конгрессменами. Лоббируйте Украину! Просите оружие для наступления! Просите энергетическую помощь! Просите о помощи в расследовании уже более 30 тыс. преступлений, совершенных Россией против украинцев. Мы должны убеждать американцев помочь нам, чем скорее остановить кровавую войну Путина, потому что каждую минуту в Украине гибнут наши с вами собратья", — написала в Instagram Руслана.

Руслана Лыжичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

У стен Белого дома певица также обратилась к президенту США Джо Байдену по просьбе ускорить оказание помощи для Украины.

"Призываю всех украинцев приобщаться к этим ежедневным митингам возле Белого Дома, также не уставать выходить в своих городах, где бы вы ни были. Как человек, который изо дня в день стоял на Майдане, я знаю, что побеждает тот, кто не взойдет, пока не победит. Сегодня украинцы как кисточки в руках Бога: творят вдохновение, которого еще не было", — добавила Руслана.

Руслана Лыжичко / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

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