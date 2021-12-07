Певица SHADU эмоционально ответила на оскорбительные слова Дурнева и заподозрила его в пластике

Певица SHADU эмоционально ответила на оскорбительные слова Дурнева и заподозрила его в пластике

Артистка намекнула, что шоумен сделал пластическую операцию подбородка.

Украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, эмоционально ответила на оскорбительные слова блогера Алексея Дурнева.

Так, недавно исполнительница заявила, что после косметологических услуг ее лицо сильно опухло. Несколько дней артистка спасалась только обезболивающими, поскольку ей было сложно есть, пить и спать. В своем шоу "ДСС" на YouTube-канале Дурнев высмеял действия певицы. Также шоумен приравнял волосы знаменитости к вафлям.

"А эта прическа? Вафельница… Как такое вообще происходит? Такие же волосы не растут на самом деле. Ты такая сидишь и думаешь: "Я хочу, чтобы мои волосы были похожи на вафли. Это будет красиво, я выйду на улицу и люди: "О, кажется, у этой девушки вафли вместо волос", – сказал Алексей.

Комментарии со стороны артистки не заставили себя ждать. SHADU эмоционально отреагировала в своем Instagram. "Вы давно в своей жизни видели вафли?" – сказала певица и опубликовала фото бельгийских вафель.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

instagram.com/offi_shadu

Также артистка добавила, что пользуется услугами одного из лучших косметологов и произошедшая аллергическая реакция – нормально, ведь каждый организм индивидуален.

Впрочем, исполнительница не остановилась и в ответ заподозрила Дурнева в пластике второго подбородка.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

"А как насчет вашего сделанного подбородка? Интересно, для кого вы его делали? Для кого старались? Это были уколы красоты? Если да, то какой был отек? Или это была, не дай Бог, пластика?" – заявила она.

Со своей стороны, Дурнев пока не ответил на эти упреки.

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