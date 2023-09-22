Певица SHADU на редком фото показала своего мужа впервые после инсульта: "Люблю тебя"

Любимая артистка празднует день рождения.
Известная украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, поделилась романтическим фото со своим мужем Андреем.
Увидеть фотографии пары на странице исполнительницы редкость, но Ксения все же поделилась новым кадром в день рождения своего избранника. В Instagram-stories певица нежно приветствовала любимого с днем рождения.
На фотографии, которой поделилась исполнительница, она позировала вместе с мужем в ресторане. Андрей нежно обнял жену и вместе с ней улыбался на камеру. Для совместного выхода SHADU выбрала черное платье с белым воротничком, сделала легкий макияж и распустила волосы.
"Сегодня день рождения у моего любимого мужчины. Люблю тебя", – написала исполнительница.
Напомним, что в феврале 2022 года SHADU рассказала о сложной ситуации, которая произошла в их семье. Несколько лет назад любимый певицы чуть не умер – мужчина перенес инсульт. Для пары это было сложное испытание, однако сейчас они вспоминают об этом как о страшном сне.
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