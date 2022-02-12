Певица SHADU подхватила "Омикрон" и назвала свои симптомы: "Температура, кашель, рвота"

Артистка получила положительный тест на коронавирус.
Украинская певица SHADU, настоящее имя которой Ксения Шадурская, заболела коронавирусом.
Артистка в сторис своего Instagram показала положительный тест на COVID-19. Из-за болезни исполнительница на несколько дней исчезла из Сети, но теперь вышла на связь и рассказала, как все началось. Так, плохо знаменитости стало во вторник.
"Утро. Не могу встать с кровати. Я вам не могу передать, как мне было плохо. Ужасная рвота все утро. Меня трясло от температуры в прямом смысле этого слова. Я напялила на себя кучу одежды и лежала под двумя одеялами", — поделилась артистка.
Ужасное самочувствие длилось более трех дней, но сейчас певица чувствует себя лучше. Из основных симптомов она выделила: кашель, температуру, насморк, рвоту и головокружение.
SHADU добавила, что сейчас "Омикроном" болеют ее муж, родители, бабушка с дедушкой и много друзей.
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