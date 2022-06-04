Певица Шакира покинула Жерара Пике из-за многочисленных измен

Известная колумбийская певица Шакира огорчила своих поклонников.

Так, Шакира сообщила, что после 12 лет гражданского брака разсходится со своим партнером, футболистом "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике.

Звезда выступила с официальным заявлением, в котором попросила уважать ее личную жизнь ради их детей:

"С сожалением подтверждаем, что мы расходимся. Ради благополучия наших детей, являющихся для нас главным приоритетом, мы просим уважать нашу частную жизнь. Спасибо за понимание", — отметила Шакира.

Шакира с Жераром Пике и их детьми / Фото: Instagram.com/shakira

Поговаривают, что разорвать отношения с благоверным 45-летняя Шакира решила после того, как узнала о его многочисленных изменах. Поговаривают, что певица застала 35-летнего Пике со своей ровесницей. Разлучницей стала мать одноклубника Жерара Пике – 17-летнего полузащитника "Барселоны" Пабло Гави.

Отметим, что Шакира и Жерар Пике были вместе с 2001 года. За это время у пары родилось два сына – 9-летний Милан и 7-летний Саша.

Читайте также: