Певица Шер впервые раскрыла свое настоящее имя, о котором не знала даже ее мама

Сама исполнительница тоже только после 30 лет узнала, как ее на самом деле зовут.

Легендарная американская певица Шер впервые раскрыла свое настоящее имя, о котором даже не знала ее мама.

Откровенное признание исполнительница сделала в новой части мемуаров, пишет CNN. В частности, артистка была уверена, что с рождения ей досталось имя Шерилин. Именно им певица и пользовалась, пока в 1979 году не решила официально его сменить на свой сценический псевдоним Шер. Однако тогда оказалось, что исполнительницу на самом деле зовут не Шерилин. У звезды было имя Шерил.

"Я верила, что Шерилин — это мое имя, вплоть до того дня, когда много лет назад я решила юридически изменить свое имя просто на Шер", — поделилась артистка.

Шер / Фото: Getty Images

Оказалось, что произошло это из-за ошибки медсестры, которая выдавала свидетельство о рождении Шер. Мама артистки, которая родила ее в 19 лет, после родов была истощена. Однако медсестра настояла, что нужно дать дочери имя. Мама будущей певицы и назвала ее Шерил.

Наконец, когда Шер только после 30 лет узнала свое настоящее имя, то спросила у мамы, знает ли она его вообще. Оказалось, что даже родной человек артистки не догадывался об ошибке. Мама Шер оправдалась тем, что была слишком юной и не чувствовала себя не лучшим образом.

Напомним, ранее украинский певец EL Кравчук раскрыл свое настоящее имя и фамилию. Исполнитель поделился, как записан в паспорте.

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