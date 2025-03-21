Певица Sia расстается с мужем после рождения дочери и двух лет брака

Австралийская певица Sia, настоящее имя которой Сия Ферлер, подала заявление на развод с мужем, продюсером Дэном Бернардом.

Брак пары продлился два года. За это время у них родилась дочь, которой сейчас 11 месяцев. О решении супругов идти отдельными путями сообщает TMZ. По их данным, Сия обратилась в суд с соответствующим заявлением 18 марта, где причиной указывает "непримиримые разногласия".

Относительно общей дочери Сомерсалт Вандер, певица попросила не утруждать бывшего алиментами и предоставить ей как матери полную опеку над малышом. Тем не менее, хитмейкер не будет запрещать в дальнейшем видеться отцу с дочерью.

Певица Sia / Фото: Getty Images

Отметим, Sia обручилась с Дэном Бернардом в мае 2023 года. Это уже второй брак артистки. До этого она находилась в законных отношениях с режиссером Эриком Лэнгом, с которым она также развелась через два года. Сейчас исполнительница воспитывает троих потомков. Мамой двух первых сыновей она стала в 2019 году путем усыновления. Третья дочь появилась на свет в браке с Бернардом.

Напомним, недавно актриса Елена Светлицкая назвала причину развода с мужем после девяти лет брака. Она также неожиданно сделала интересное заявление.

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