Певица СолоХа назвала причину развода с бывшим мужем и почему скрывает нынешнего

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, раскрыла причину развода с первым мужем и объяснила, почему скрывает нынешнего.

Исполнительница не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако в этот раз артистка решила сделать исключение. В частности, на проекте "33 запитання" певица призналась, что ухудшило ее отношения с первым мужем. СолоХа убеждена, что на брак негативно повлияло расстояние. В частности, избранник звезды жил в Одессе, а она в основном находилась в Киеве, ведь именно в столице сосредоточена ее карьера.

Также артистка поделилась, что бывший муж общается с их общей дочерью Арианой, участвует в ее воспитании и финансово обеспечивает.

СолоХа со старшей дочерью / Фото: instagram.com/soloha_official

"Нужно жить вместе и не жить на два города. Тогда так случилось, что мы жили в Одессе, но почти 60-70% времени я проводила в Киеве, потому что в Киеве — шоу-бизнес. Из-за этого, я думаю, наши отношения разорвались. Дочь с отцом видится, на выходных приезжал к ней. Он помогает финансово и в воспитании", – поделилась артистка.

Сейчас СолоХа состоит в браке с мужчиной, по имени Максим. Пара вместе воспитывает дочь Евлаю. Своего возлюбленного исполнительница тщательно скрывает. Артистка говорит, что мужчина не желает публичности, и они вместе придерживаются мнения, что счастье любит тишину.

СолоХа с младшей дочерью / Фото: instagram.com/soloha_official

Тем не менее, оказывается, в начале полномасштабной войны пара пережила кризис в браке. Артистка тогда находилась за границей, а ее муж – в Украине. Они стали ревновать друг друга. К счастью, все недоразумения удалось уладить.

"Он просто не публичный, не связанный с творчеством. Это и его инициатива, и моя. Счастье должно быть в тишине. Когда началась война, я поехала в другую страну, мы прошли испытания. Сейчас все хорошо, но тогда был кризис, потому что он ревновал, а я ревновала его. Но мы прошли это испытание", - призналась певица.

Напомним, ранее СолоХа неожиданно заявила о нечестности на нацотборе на "Евровидение". Артистка объяснила свою позицию.

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