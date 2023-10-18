Певица СолоХа покрестила новорожденную дочь и рассекретила ее необычное имя

Вторая дочь артистки появилась на свет в начале сентября.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, покрестила крошечную дочь и рассекретила ее имя.
Крещение второго ребенка исполнительницы состоялось более недели назад в Киеве. В своем Instagram знаменитость показывала фото из таинства.
После крещения СолоХа рассекретила необычное имя новорожденной дочери. Исполнительница назвала девочку Евлалией, а сокращенно Евой.
"Родилась православная христианка Евлалия-Ева. Пусть Господь оберегает тебя, моя доченька", — подписала фото с крещения СолоХа.
Хотя дочь знаменитости еще совсем маленькая, однако у нее уже было немало фотосессий. В фотоблоге певица делилась фотографиями девочки.
"Мамино и папино счастье! Наша дочь Евлалия", — подписывала фото с дочерью артистка.
Отметим, СолоХа 3 сентября сообщила, что во второй раз родила. Исполнительница вместе со своим мужем также воспитывает старшую дочь Ариану.
Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко покрестил приемного сына Марселя. Обряд крещения 2-летнего мальчика состоялся в Михайловском Златоверхом монастыре, расположенном в Киеве.
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