Певица СолоХа стала второй мамой и поделилась первым фото младенца

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, родила второго ребенка.

Радостной новостью со своими поклонниками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. СолоХа сообщила, что у нее родилась дочь, а также опубликовала первую фотографию с младенцем – звездная мама показала ручку ребенка с браслетом из роддома.

"Хвала тебе, великий Боже! Спасибо тебе за дочурку", — написала певица.

СолоХа стала мамой / Фото: instagram.com/soloha_official

Также СолоХа поделилась трогательным моментом, как кормит новорожденную дочь. Звезда заметила, что поддерживает грудное вскармливание для малыша.

"У нас перекус. Кстати, я только за грудное вскармливание", – поделилась артистка.

СолоХа стала мамой / Фото: instagram.com/soloha_official

Еще вчера певица показывала в своих соцсетях, как на девятом месяце беременности играет в теннис вместе со старшей дочерью, а уже через несколько часов уехала в роддом.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Отметим, что певица СолоХа не афиширует подробности личной жизни и скрывает любимого от публики. Как известно, избранник звезды работает в правоохранительной структуре. Также у певицы старшая дочь Ариана.

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