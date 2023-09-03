Певица СолоХа стала второй мамой и поделилась первым фото младенца

У артистки родилась дочь.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, родила второго ребенка.
Радостной новостью со своими поклонниками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. СолоХа сообщила, что у нее родилась дочь, а также опубликовала первую фотографию с младенцем – звездная мама показала ручку ребенка с браслетом из роддома.
"Хвала тебе, великий Боже! Спасибо тебе за дочурку", — написала певица.
Также СолоХа поделилась трогательным моментом, как кормит новорожденную дочь. Звезда заметила, что поддерживает грудное вскармливание для малыша.
"У нас перекус. Кстати, я только за грудное вскармливание", – поделилась артистка.
Еще вчера певица показывала в своих соцсетях, как на девятом месяце беременности играет в теннис вместе со старшей дочерью, а уже через несколько часов уехала в роддом.
Отметим, что певица СолоХа не афиширует подробности личной жизни и скрывает любимого от публики. Как известно, избранник звезды работает в правоохранительной структуре. Также у певицы старшая дочь Ариана.
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