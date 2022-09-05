Певица Солоха впервые призналась, что при живых родителях стала сиротой: "Их лишили прав"

Так, певица Тереза Балашова, известная под псевдонимом СолоХа, призналась, что ее мать и отца лишили родительских прав, когда она была еще совсем маленькой.

Откровенно о своей жизни артистка рассказала в программе "Слава+". По словам СолоХи, ее воспитывала бабушка:

"Я всю жизнь всем доказываю, что имею право на существование. Мне всегда все трудно дается, мой путь достаточно тернист, он продолжается дальше. Было много людей, которые предавали. Это началось с детства. От меня, можно сказать, не то, что отвернулись мои родители, но у меня был определенный комплекс, потому что воспитывала меня бабушка. Родители были лишены родительских своих обязанностей. То есть, при живых родителях, я в то время стала сиротой. Бабушка взяла под опеку", — поделилась певица.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Впрочем, говорит СолоХа, став взрослой, она увиделась со своими родителями, поговорила с ними и даже сумела простить. Кроме того, исполнительница рассказала о трагической гибели своей матери, когда артистке было 20 лет:

"Да, я виделась с ними, я общалась. Потом их простила. Три года назад я похоронила отца, а мать похоронила, когда мне было 20 лет. Мы общались с ней по телефону. У меня был концерт в Днепре. Мы были с ней на связи и она утром мне звонит по телефону, говорит: "Что доченька, как дела?" Я тебе желаю хорошего выступления. Приедешь в Киев, увидимся". Мы уже нормально общались. Она пожелала хорошего выступления, а потом, я сижу в гримерной, и за час до выступления, мне звонит по телефону наш родственник и говорит, что мама умерла. Тем более, это была такая ситуация. Это был взрыв газовой колонки. Просто этот бойлер, он просто взорвался", — рассказала СолоХа.

Напомним, что победительница проекта "Голос країни-9" Оксана Муха впервые призналась, что перенесла рак. Артистка поделилась, как боролась с болезнью и показала, как изменилась за это время.

Читайте также: