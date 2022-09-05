Певица Солоха впервые призналась, что во время войны потеряла ребенка: "Это было в конце весны"

Украинская певица СолоХа поделилась личной трагедией, произошедшей в ее жизни во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как поделилась певица Тереза Балашова, известная под сценическим именем СолоХа, во время войны она узнала, что беременна.

В тот момент артистка находилась в Болгарии вместе с дочерью, а ее муж был в Киеве. Муж попросил любимую с дочерью приехать на запад Украины, где мог видеться с семьей. Об этом СолоХа рассказала в программе "Слава+".

Солоха с дочерью / Фото: instagram.com/soloha_official

"Я была в то время беременна. Я узнала, что беременна. Это уже был второй месяц. Это было где-то в конце весны", — поделилась артистка.

Но, так случилось, что певица потеряла ребенка. СолоХа считает, что во всем виноваты ее стрессы.

"Сейчас я не беременна. К сожалению, я потеряла ребенка, потому что у меня были нервные срывы. Я уже всю эту ситуацию выплакала. Длительное время я приходила в себя. Очень тяжело, но произошло как произошло. Я думаю, что это от стрессов", – сказала исполнительница.

Солоха / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа честно призналась, что не может посоветовать, как такую трагедию можно пережить. В тот день артистка купила бутылку вина и просто сама ее выпила:

"Честно говоря, я не знала как пережить. Я просто купила бутылку вина и сама ее выпила. Потому что я не знала как мне разрядиться. Я ведь, во-первых, никому почти ничего не говорила. Это для меня было сакральное. Как говорят - три месяца переживаешь, тогда уже все будет хорошо. Наиболее тяжелые — это три месяца, когда плод формируется. Я ждала три месяца и потом уже хотела рассказать. Я об этом узнала в 10 утра, когда была на приеме у врача. Я была сама. Я не понимала, что делать, у меня был взрыв мозга", — поделилась СолоХа.

По словам артистки, она с головой ушла в работу, начала записывать новые песни и проводить много репетиций.

Напомним, ранее СолоХа призналась, что при живых родителей стала сиротой. Артистку воспитала бабушка, а ее отца и мать лишили родительских прав.

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